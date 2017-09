Zuid-Koreaanse marine houdt grootschalige manoeuvres in Japanse Zee

Bewerkt door: ib

Als reactie op "de provocaties van Noord-Korea" heeft de Zuid-Koreaanse marine "grootschalige" manoeuvres verricht in de Japanse Zee. Dat melden lokale media vandaag.

De militaire manoeuvres, waaraan onder meer een fregat, een patrouilleschip en een raketschip deelnamen, moeten volgens een mededeling van het leger aantonen dat Zuid-Korea "vastberaden is om de provocaties van Noord-Korea te vergelden". De marine voegde toe dat ze vanaf woensdag vier trainingsdagen gaat houden in de zuidelijke wateren van het land.



Oefeningen met echte munitie

Eerder kondigde Seoul ook al aan dat de landmacht oefeningen met echte munite aan het houden is. De manoeuvres volgen op de claim van Noord-Korea dat het land een waterstofbom heeft getest die op een intercontinentale ballistische raket kan worden geladen. Het was de zesde nucleaire test van het communistische regime sinds 2006, en de meest krachtige totnogtoe.



Toestemming

Maandagavond bevestigden de Verenigde Staten dat president Donald Trump in een gesprek met zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot Moon Jae In zijn principiële toestemming heeft verleend aan het plan van Seoul om de beperkingen op het Zuid-Koreaanse laadvermogen voor raketten op te heffen. Trump keurde ook de verkoop van miljarden dollars aan wapentuig voor de bondgenoten in Zuid-Korea goed.