Amnesty International: "Opnieuw meer geweld Boko Haram in regio Tsjaadmeer"

Bewerkt door: ib

5/09/17 - 02u45 Bron: Belga

Bezoek van Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders aan Tsjaad in augustus. © photo news.

In Kameroen en Nigeria heeft Boko Haram opnieuw meer aanvallen en zelfmoordaanslagen uitgevoerd, waarbij sinds begin april minstens 381 burgerdoden zijn gevallen. Dat is meer dan het dubbele van de vijf voorgaande maanden, zo stelt Amnesty International vandaag. Uit gegevens die de organisatie verzamelde, blijkt dat die hogere dodentol te wijten is aan een toename aan zelfmoordaanslagen die aan de gewapende groep worden toegeschreven.

In de regio van het Tsjaadmeer hebben een miljoen burgers dringend nood aan humanitaire hulp. In totaal zijn 2,3 miljoen mensen ontheemd in de regio.



Ernstig voedseltekort

Meer dan zeven miljoen mensen lijden onder een ernstig voedseltekort, van wie vijf miljoen in Nigeria en 1,5 miljoen in Kameroen. Daarnaast hebben 515.000 kinderen een ernstige, acute ondervoeding. De grote onveiligheid maakt humanitaire hulpoperaties moeilijk tot gewoon onmogelijk, in bepaalde ontoegankelijke regio's in het noordoosten van Nigeria.



Engagement

"De overheden van de regio van het Tsjaadmeer moeten de inspanningen verdubbelen om de honderdduizenden burgers te beschermen", aldus Alioune Tine, regionaal directeur van Amnesty International voor West- en Centraal-Afrika. "De internationale gemeenschap moet ook snel haar engagement opvoeren en noodzakelijke humanitaire hulp leveren aan de miljoenen inwoners van de regio die dat nodig hebben."