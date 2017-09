"Wacht maar tot ik burgemeester ben": extreemrechtse kandidaat belooft komaf te maken met ... Arabische cijfers

TT

4/09/17 - 22u07 Bron: Politico

Duitsland De lokale kandidaat van de extreemrechtse partij NPD voor het burgemeesterschap in het Duitse stadje Völklingen heeft tijdens een debat onbedoeld de lachers op zijn hand gekregen. Otfried Best beloofde de inwoners als hij burgemeester wordt meteen komaf te maken met ... Arabische cijfers.

Voor welke symbolen Best de cijfers, die ook wij al honderden jaren gebruiken, dan wil vervangen, verduidelijkte hij niet. Evenmin leek Best te snappen waarom de enkele honderden aanwezigen in de zaal in een smakelijk lachen uitbarstten bij zijn antwoord.



Best ging zonder de mop te snappen in op een vraag van een kandiaat van de satirische partij Die Partei. Uwe Faust was het "tot mijn verbazing" opgevallen dat "veel huisnummers in Völklingen Arabische cijfers hebben". "Hoe wil u tegen die sluipende overheersing ingaan?", wilde Faust wel eens weten.



Meteen schoten een aantal aanwezigen al in de lach, maar niet Best. Hij antwoordde in volle ernst: "Wacht u maar eventjes af, mijnheer Faust, tot ik burgemeester ben. Dan zal ik dat veranderen, dan zullen er snel normale cijfers op komen."



Völklingen organiseert op 24 september naast de federale parlementsverkiezingen ook lokale verkiezingen.