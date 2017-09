Verkiezing 'Slet van de Zomer' leidt tot schorsingen bij studentenvereniging

Annick van der Peet

4/09/17 - 22u15 Bron: AD.nl

Studentenvereniging Vindicat in Groningen. Roeivereniging Aegir is hieraan gelieerd. © anp.

Leden van een studentenroeivereniging uit de Nederlandse stad Groningen hebben in hun clubblad een verkiezing van de 'Slet van de Zomer bokaal' geplaatst. Het vrouwonvriendelijke artikel in het julinummer is bij het overkoepelende studentencorps Vindicat in het verkeerde keelgat geschoten. Meerdere leden van de roeivereniging GSR Aegir zijn geschorst, meldt de plaatselijke blog Sikkom.