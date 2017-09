Conflict verplicht water drinken op Nederlandse school opgelost

Sebastiaan Quekel en Tom van der Meer

Het waterconflict tussen het bestuur van de Nederlandse school Don Sarto in de stad Tilburg en enkele boze ouders van leerlingen over is voorbij. Nadat de directeur vorige week had bekendgemaakt dat enkel nog drinkwater was toegestaan, stapte een klein groepje naar de pers.

Met de kennis van nu willen de protesterende ouders de strijdbijl begraven. Ze geven zelfs aan begrip te hebben voor de maatregel. Het bestuur van Don Sarto laat in een reactie weten het te betreuren dat de ouders het gevoel hebben gekregen dat ze niet goed geïnformeerd zijn. Daarom wordt er in de loop van de week een bijeenkomst gehouden waarin voorstanders, twijfelaars en tegenstanders van het schoolproject hun zegje kunnen doen.



"Wij willen allemaal het beste voor onze kinderen. En ook al nemen wij de beslissing, willen we dat in goed overleg doen", meldt de school. Vader Kevin Roovers, die als woordvoerder optrad namens enkele ouders: "Het is nooit mijn bedoeling geweest zoveel ophef te veroorzaken. Ik ben een absolute voorstander van een gezondere school."



Zijn zoontje krijgt ook heus niet elke dag boterkoek en appelsap mee naar school, zegt hij. "Hij krijgt ook gewoon brood mee. Het enige wat ik duidelijk wil maken is dat mijn zoontje niet van de ene op de andere dag enkel water kan drinken in alle drie de pauzes." Volgens de ouders is de maatregel nooit duidelijk genoeg gecommuniceerd. Tegen ouders werd duidelijk gezegd dat er naast drinkwater niets anders meer werd toegestaan, aldus een van hen.



De maatregel geldt voor de kleine pauzes. De kinderen mogen in de middag gerust een sapje of een boterham met chocoladepasta eten. Nu dit voor alle ouders duidelijk is, klinkt er vooral begrip en waardering.



"Zeer verontwaardigd"

Inmiddels laten ook veel ouders die voorstander zijn van de watermaatregel zich horen. Moeder Rowena laat namens een 'grote groep ouders' weten dat gezonde schoolproject al maanden bekend is en ook uitvoerig is besproken in de ouderraad. "Alle ouders zijn op verschillende manieren geïnformeerd, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven. Wij staan volledig achter het plan van het bestuur en zijn daarom zeer verontwaardigd en verbaasd over die paar boze ouders. Wij hebben hen de afgelopen maanden niet gehoord.''



Energiedrankjes

Volgens Rowena werden enkele ouders diverse keren erop geattendeerd dat het meegeven van 'frikadellenbroodjes en energiedrankjes' als eten volstrekt uit den boze is. "Keer op keer kregen de kinderen een brief mee voor de ouders om dit niet meer te doen, maar om gezonde tussendoortjes mee te geven, zoals fruit. Toen dat niet gebeurde, heeft de directie de maatregel versneld doorgevoerd. Op school gelden nu eenmaal andere regels dan thuis, daar hoor je je aan te houden. Anders zoek je toch een andere school?" Lees ook School in Nederland verplicht kinderen water te drinken, ouders boos: "Water is voor honden"

