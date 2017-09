Gevaar nog niet geweken in Los Angeles

Door: redactie

4/09/17 - 20u00 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video In de Verenigde Staten begint de brandweer de bosbranden rond Los Angeles onder controle te krijgen. Het is er minder warm en er valt af en toe wat regen. Zowat 1.400 mensen die de voorbije dagen waren geëvacueerd, mogen stilaan terug naar huis.

Al is de burgemeester van de stad er nog niet helemaal gerust op, het vuur kan nog terug opflakkeren door de felle wind. "We hebben erg sterke wind en er zijn nog altijd gloeiende assen tot bijna 400 graden. Met een wind van 50 kilometer per uur kunnen die zich snel verspreiden", zegt burgemeenster Eric Garcetti van Los Angeles.



De bosbranden rond Los Angeles hebben de afgelopen dagen al verschillende huizen vernield, 2.400 hectare bos is opgebrand en minstens vier mensen raakten gewond.