Natuurorganisatie dringend op zoek naar geld om krijtrotsen van Dover te kopen

4/09/17 - 20u09

© getty.

Verenigd Koninkrijk De befaamde White Cliffs of Dover en het natuurgebied waartoe ze behoren, worden mogelijk verkocht. De Britse National Trust, die instaat voor de bescherming van het gebied, moet binnen de drie weken nog een miljoen pond inzamelen.

De National Trust beheert acht kilometer krijtrots en kocht in 2012 een extra gebied van ruim een kilometer lang om de rotsen te kunnen beschermen. Nu is echter duidelijk geworden dat de eigenaar van het gebied plannen heeft om te verkopen. Daardoor komt 700.000 vierkante meter natuur in het gedrang.



De krijtrotsen zijn Brits erfgoed: voor velen op weg naar het Verenigd Koninkrijk vormen de kliffen het eerste stuk land dat ze te zien krijgen, terwijl ze ook in de (militaire) geschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld als uitkijkpost over het Kanaal. Het omliggende gebied huisvest ook verschillende unieke vlinder- en vogelsoorten.



Daarom is nu een campagne op gang gekomen om de kliffen in handen van de natuurorganisatie te houden en zeker niet ten prooi te laten vallen aan bijvoorbeeld projectontwikkelaars.



Volgens de krant The Telegraph zou het gebied voor 2,5 miljoen pond worden verkocht. De National Trust zou op dit moment 1,5 miljoen pond op tafel kunnen leggen en heeft dus nog een miljoen nodig tegen 22 september.



