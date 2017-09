Verdachte groepsverkrachting Rimini: "Ik voer ze dronken, dan verkracht ik ze"

TT

4/09/17 - 18u24 Bron: La Repubblica

Vier verdachten werden dit weekend opgepakt na de groepsverkrachting. © ap.

Italië In de Italiaanse pers duiken meer details op over de vier verdachten die zijn opgepakt na de groepsverkrachting op een strand in Rimini. Een van de daders, een jongen van amper 15 jaar oud, pochte amper twee dagen voor de feiten nog tegen zijn vrienden hoe hij een gemeenschappelijke vriendin zou dronken voeren en daarna verkrachten.

© ap. © ap. De vermoedelijke leider van de bende is een 20-jarige Congolees. Hij werd gisteren gearresteerd. © ap.

De krant La Repubblica sprak met drie vriendinnen van de 15-jarige K., een zoon van een Marokkaanse gastarbeider. Hij en drie kompanen verkrachtten in de ochtend van 26 augustus een Pools meisje en een Peruviaanse transgender. De man van het Poolse meisje sloegen ze eerst in elkaar.



Drie vriendinnen uit de vriendengroep van K. vertellen nu hoe hij zich twee dagen voor de feiten nog vrolijk maakte over een ander meisje. "Ik ga ze dronken voeren en dan verkrachten", zou K. over haar gezegd hebben. "Hij was een psychopaat, wij waren echt bang van hem", getuigt een van de meisjes anoniem.



K. gaf zich samen met zijn 16-jarige broer zaterdag zelf aan bij de politie. De meisjes hadden hun vriend ook al herkend op videobeelden die de politie had vrijgegeven, maar durfden hem niet aan te geven, zo zeggen ze. "Ze waren heel nerveus toen de politie het plein opreed waar we elkaar altijd zagen."



De vermoedelijke leider van de bende, een twintigjarige Congolees, werd dit weekend opgepakt aan het treinstation van Rimini, waar hij probeerde te vluchten. De vierde dader is een 17-jarige Nigeriaan, die zaterdag al kon worden gearresteerd.



Polen heeft aan de Italiaanse justitie om de uitlevering van de vier verdachten gevraagd, aangezien een van de twee slachtoffers de Poolse nationaliteit heeft. De Poolse minister van Justitie hoopt dat de daders zware straffen krijgen, om zo een voorbeeld te stellen. Het is nog niet duidelijk of Italië op het Poolse verzoek zal ingaan.