Website Merkel aangevallen vanuit Rusland

4/09/17 - 16u50 Bron: ANP

De Duitse bondskanselier Angela Merkel. © epa.

Duitse verkiezingen De website van de Duitse bondskanselier Angela Merkel is vóór het tv-debat met SPD-leider Martin Schulz veelvuldig aangevallen door Russische hackers. Volgens Julia Kloeckner van de CDU waren er zo'n 3.000 aanvallen op de website, het merendeel van de aanvallers had een Russisch ip-adres.

De Duitse inlichtingendiensten hebben herhaaldelijk gewaarschuwd voor Russische inmenging in de verkiezingsstrijd. Poetin zou volgens de diensten willen voorkomen dat Merkel herkozen wordt.



De CDU heeft geen mededelingen gedaan over de eventuele schade of gevolgen. Sinds 2015 zijn er herhaaldelijk aanvallen op politieke partijen en doelen als het parlement en politieke denktanks. De Russische hackersgroep APT 28 wordt daarvoor verantwoordelijk gehouden.



Volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken is er de laatste maanden een toename van cyberaanvallen.