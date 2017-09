Colombiaanse regering bereikt akkoord met ELN-rebellen over staakt-het-vuren

Door: redactie

4/09/17 - 16u00 Bron: Belga

De rebellen hebben decennialang Colombia geteisterd. De afgelopen jaren nam het aantal leden enorm af. © reuters.

De Colombiaanse regering en de guerrillabeweging ELN (Nationaal Bevrijdingsleger) zijn er in geslaagd een akkoord te bereiken over een staakt-het-vuren. Dat heeft een woordvoerder van ELN meegedeeld.

De Colombiaanse regering en het Nationaal Bevrijdingsleger zitten al sinds februari rond de onderhandelingstafel in een poging een einde te maken aan een halve eeuw van geweld tussen beide partijen. Die gesprekken hebben vandaag uiteindelijk geleid tot een staakt-het-vuren, zo meldt ELN via Twitter. Het akkoord komt er enkele dagen voor het bezoek dat Paus Franciscus woensdag zal brengen aan de Colombiaanse hoofdstad Bogota.



Vorig jaar had de regering het al een akkoord bereikt met de rebellen van het FARC. ELN was daardoor de laatste guerrillabeweging die nog actief was in Colombia. De groepering telt zowat 1.500 strijders.