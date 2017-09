Catalonië bereidt schatkist voor op onafhankelijkheidsreferendum

Door: redactie

4/09/17 - 15u11

© epa.

De separatistische regering van Catalonië heeft haar schatkist versterkt, zodat die volgens haar in staat is om de belastingen te innen mocht de Spaanse regio een onafhankelijke staat worden. Dat heeft de Catalaanse president Carles Puigdemont maandag aangekondigd.

De Catalaanse regering wil op 1 oktober een onafhankelijkheidsreferendum organiseren, hoewel het Spaanse Grondwettelijk Hof dat verboden heeft.



"We zetten vandaag de nodige structuren op poten opdat Catalonië de wens die de Catalanen zullen uitdrukken tijdens het referendum, zou kunnen inwilligen", verklaarde Puigdemont tijdens een persconferentie in Barcelona.

De separatisten beloven dat Catalonië zich zal afscheiden indien de volksraadpleging een "ja" oplevert. Ze werken daarom aan een eigen fiscale administratie, sociale zekerheid, diplomatie ...



Madrid wil geen referendum

De bijeenroeping voor het referendum wordt deze week verwacht, ondanks de tegenkanting vanuit Madrid. De Spaanse autoriteiten dreigden eerder al onder meer met boetes en vervolgingen voor alle politici en ambtenaren die meewerken aan de organisatie van het referendum.



Soraya Saenz de Santamaria, in de Spaanse regering bevoegd voor territoriale kwesties, herhaalde maandag dat Madrid het referendum wil verhinderen, zonder evenwel haar kaarten op tafel te leggen. "Ik ga meneer Puidgemont niet vertellen wat ik ga doen om de volksraadpleging te verhinderen", klonk het. "Alle scenario's liggen klaar."



De Catalaanse schatkist int momenteel maar 5 procent van de belastingen in Catalonië. De rest gaat onmiddellijk naar de centrale administratie, die het geld herverdeelt onder de Spaanse regio's. Sinds Puidgemont begin 2016 president werd, heeft hij de schatkist uitgebouwd. Het aantal werknemers ging bijvoorbeeld van 321 naar 800.