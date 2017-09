Standpunten Turkije en EU verharden: "Ze bouwen een Berlijnse muur met stenen van populisme"

TT

Europese Unie Dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel de toetredingsgesprekken met Turkije definitief wil stopzetten, schiet in Ankara in het verkeerde keelgaat. Volgens de Turken is de belofte "een aanval op de grondbeginselen van de Europese Unie".

'Ze zijn een Berlijnse Muur aan het bouwen met bakstenen van populisme. Turkije zet zijn weg met opgeheven hoofd verder als een Europees land en een Europese democratie' Turkse minister van Europese Zaken Omer Celik

Merkel verklaarde gisteren tijdens het verkiezingsdebat met haar opponent Martin Schulz dat ze niet langer wil dat Turkije lid wordt van de EU. De Duitse bondskanselier beloofde dat ze met haar Europese collega's zal overleggen over een definitieve stop van de toetredingsonderhandelingen. Ook Schulz sprak zich in die zin uit.



Vanmorgen bevestigde Merkels woordvoerder en het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken het standpunt. "De woorden van de bondskanselier spreken voor zich. Turkije is op dit moment helemaal niet in een positie om lid te worden van de Europese Unie."



Turkije reageert vandaag als een wesp gestoken op het nieuwe Duitse standpunt. Minister voor Europese Zaken Omer Celik verklaarde op Twitter dat het standpunt een aanval op de grondbeginselen van Europa is. "Ze zijn een Berlijnse Muur aan het bouwen met bakstenen van populisme. Turkije zet zijn weg met opgeheven hoofd verder als een Europees land en een Europese democratie."



Een woordvoerder van president Erdogan verweet de Duitsers eveneens "te baden in populisme". "De aanvallen van Duitsland en Europa op Turkije en Erdogan, daarbij essentiële en dringende problemen negerend, zijn een teken van hoe hun horizon verkleint."



Ook de Europese Commissie verwees vanmorgen naar een standpunt dat voorzitter Jean-Claude Juncker vorige week al had ingenomen. Dat zegt dat Turkije steeds verder wegdrijft van lidmaatschap. Op Europees niveau zal er echter pas na de Duitse verkiezingen van 24 september overlegd worden.