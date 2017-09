Opnieuw tientallen kinderen overleden in ziekenhuis in India

MV

In India zijn in een tweede door de overheid bestuurd ziekenhuis minstens 49 kinderen overleden, naar veronderstelling door een gebrek aan geneesmiddelen of zuurstof, zo heeft het plaatselijke politiehoofd Dayanand Misra maandag bekendgemaakt.

De overlijdens in het Ram Manohar Lohia-ziekenhuis in de stad Farrukhabad in de deelstaat Uttar Pradesh zijn tussen 21 juli en 20 augustus geregistreerd.



Een regeringswoordvoerder kondigde op Twitter aan dat een hoog gekwalificeerd team ter plaatse zal gaan om de exacte doodsoorzaak vast te stellen. De ouders hebben gezegd dat de kinderen door verstikking zijn omgekomen en er is klacht tegen artsen wegens onachtzaamheid ingediend.



De overlijdens kwamen een maand nadat in het Baba Raghav Das College-ziekenhuis in Gorakhpur in dezelfde stad meer dan zestig kinderen in een veel kortere tijdsspanne zijn doodgegaan.



Er kwamen golven van kritiek met betrekking tot medische onachtzaamheid, corruptie en gebrek aan infrastructuur in Indiase ziekenhuizen. De overheid van de deelstaat houdt staande dat de eerste reeks overlijdens niet met medische tekortkomingen te maken hebben.