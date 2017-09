10 maanden na haar huwelijk krijgt Becky (32) te horen dat ze aan dementie lijdt. En haar aftakeling gaat razendsnel

Koen Van De Sype

Haar leven zag er zo perfect uit: ze was knap, had een droomjob als ski-instructrice en zou gaan trouwen met de man van haar leven. Maar enkele maanden voor de grote dag van Becky Barletta (32) begon het haar familie en vrienden op te vallen dat er iets mis was met haar.

Uiteindelijk stapte ze in oktober 2015 in het huwelijksbootje met Luca. Maar toen ze zich ook na haar huwelijk vreemd bleef gedragen, kon haar man haar toch overhalen naar de dokter te gaan. 10 maanden later kreeg ze het vreselijke verdict. Ze bleek ze te lijden aan dementie en de dokter zei dat ze zijn jongste patiënt ooit was. "Hoe jonger de patiënt, hoe sneller het kan gaan", aldus Sophie. "En bij Becky ging het héél snel. Er is niet veel van de oude Becky over. Ze heeft de klok rond hulp nodig. Ze woont gelukkig vlak naast mijn ouders met Lucca en de 2 kinderen."



Haar aandoening staat bekend als 'frontotemporale dementie', waarbij het voorste deel van de hersenen wordt aangetast. En dat kan iemands karakter grondig veranderen. "Ze vertelt de hele tijd dezelfde verhalen en zegt ongepaste dingen", aldus haar zus. "Als we samen op stap gaan, klampt ze mensen aan op straat en vraagt ze bijvoorbeeld of ze een grappig geluid kunnen maken. Het is niet dat ik me daarvoor schaam, maar ik vind het gewoon zo triest om zien. Want langs buiten kan je niets aan haar merken. Mensen schrikken altijd. En kunnen heel kort tegen haar zijn."



"Ze was nochtans zo een goede skilerares, zeker voor kinderen", gaat ze verder. "Ze waren dol op haar. Ze was zo authentiek mooi en sportief. Iedereen hield van haar."

Haar vooruitzichten zijn niet goed. De kans dat ze nog meer dan 10 jaar leeft, is klein volgens Sophie. "Het zal snel gaan. Ze zal problemen krijgen met slikken, daarna zal ze niet goed meer kunnen communiceren en dan zal haar lichaam het langzaam opgeven. Ook voor haar man Luca moet het verschrikkelijk zijn om haar zo te zien. Ze wilden graag 3 kinderen, maar dat zal er nooit van komen."



Becky ging bij dezelfde dokter die haar oom James behandelde. Die stierf als vijftiger. Ook een nichtje van haar moeder stierf aan de ziekte. Zij was in de veertig. Ondanks tests is er nog geen fout in de genen van de familie gevonden die kan verklaren waarom er zo veel dementie bij hen voorkomt.