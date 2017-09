Verdachte verdwenen Maëlys (9) erkent: "Het meisje is in mijn auto geweest"

FT

4/09/17

Afgelopen weekend werd een nieuwe zoekactie op poten gezet, maar een week na haar verdwijning is er nog altijd geen spoor naar Maëlys. © AFP & RV.

De 34-jarige man die gisteren opnieuw in voorhechtenis werd geplaatst in de mysterieuze verdwijningszaak van het negenjarige Franse meisje Maëlys, heeft erkend dat het kind in zijn auto is geweest. Dat heeft zijn advocaat gezegd. Er is ook een DNA-spoor teruggevonden.

Dat spoor bevond zich op het dashboard van de Audi A3 van de 34-jarige man, maar volgens de advocaat van de verdachte bestaat er nog "een zeer kleine mogelijkheid dat het erfelijk materiaal niet van Maëlys is". Het DNA-spoor was vermengd met DNA van de man zelf en zou mogelijk via een ander persoon op het dashboard terechtgekomen zijn.



Volgens de regionale krant Le Dauphiné Libéré is er alvast geen DNA gevonden op het T-shirt en de schoenen van de man die even naar huis was geweest om een andere short aan te trekken "omdat er wijn was op gemorst". De speurders verklaren echter dat ze die korte broek niet gevonden hebben. Lees ook Frankrijk in de ban van mysterieuze verdwijning: Maëlys (9) plots zoek na huwelijksfeest

