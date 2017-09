Geen jeugdreclame voor ongezond eten in Amsterdamse metro

MV

Op Amsterdamse metrostations is reclame voor ongezond voedsel, die is gericht op kinderen en jongeren, niet langer toegestaan. Het stadsbestuur voert dit beleid door op alle 58 metrostations in de hoofdstad, inclusief de nieuwe stations van de Noord-Zuidlijn.