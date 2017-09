Mannen protesteren op dak nieuwe islamitische school Amsterdam

Tom Kieft, Josien Wolthuizen, Margo Verhasselt

4/09/17 - 11u59 Bron: AP

© ANP.

Twee mannen met bivakmutsen portesteerden deze ochtend tegen de komst van een nieuwe islamitische middelbare school in Amsterdam. De twee mannen die op het dak stonden met een spankdoek, zijn aangehouden.

De actievoerders waren vroeg in de ochtend op het dak van de nieuwe school geklommen, en hadden een spandoek aan de gevel gehangen met de tekst 'Wie Islam zaait zal Sharia oogsten'. Toen het schoolbestuur, personeel, leerlingen en hun ouders rond 8.30 uur bij de school arriveerden, begonnen zij vanaf het dak herhaaldelijk de anti-islamitische leus 'salafisme, terrorisme' te roepen.



De twee mannen voerden actie in naam dan de organisatie 'Het Identitair Verzet', een in 2012 opgerichte nationalistische actiegroep die is geïnspireerd op de Franse actiegroep Géneration Identitaire. Tegen ANP verklaarden de actievoerders de opening van de nieuwe middelbare school 'onwenselijk' te vinden, "vanwege de sympathie van bestuursleden voor het salafisme in het recente verleden."



Met behulp van de brandweer betrad de politie rond 10.30 uur het dak. De actievoerders lieten zich zonder veel weerstand te bieden inrekenen. Zij werden geboeid meegenomen door het arrestatieteam.



Goede bedoelingen

Volgende week starten de lessen op de nieuwe school, maar maandagochtend waren er al leerlingen aanwezig voor een introductiedag. Zij konden de mannen bij het betreden van de school op het dak zien staan.



Het Identitair Verzet schrijft op hun Facebookpagina het te betreuren dat er minderjarige leerlingen getuige zijn geweest van de actie. 'Wij hebben speciaal deze dag en dit tijdstip uitgekozen omdat er nog geen scholieren aanwezig zouden zijn. Ja wij zijn als samenleving in oorlog met salafisten, maar het is geen doelstelling van ons om kinderen onder de 14 onze boodschap voor te houden.'



Volgens Vicky Koolen, de moeder van een van de aanwezige leerlingen, zorgde de aanwezigheid van de mannen niet voor paniek. "Het is niet leuk dat het gebeurt, maar de sfeer werd er niet helemaal door verpest. We zijn inmiddels ook wel wat gewend. Er is veel kritiek op islamitische scholen. We moeten gewoon bewijzen dat we goede bedoelingen hebben."