Populariteit Franse president Macron blijft dalen

4/09/17 - 11u18 Bron: Belga

De populariteit van de Franse president Emmanuel Macron blijft dalen, zo heeft nieuwszender BFMTV maandag op gezag van een opiniepeiling voor Le HuffPost en CNEWS bericht.

Eind augustus had dertig procent van de Fransen een gunstige kijk op hun president. Een maand daarvoor was dat nog 36 procent en eind juni 43 procent.



Premier Edouard Philippe deelt in de neergang. Eind augustus kreeg hij van 32 procent van de Fransen een positieve beoordeling, tegen 37 procent eind juli en 39 procent eind juni.



De enquête liep op 28 en 29 augustus online bij een staal van 1.003 mensen dat representatief voor de Franse bevolking is.