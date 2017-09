Burgemeester Leipzig niet te spreken over advies niet alleen te joggen: "Enige juiste antwoord is meer politie"

KVDS/TT

4/09/17 - 20u14 Bron: Bild

© thinkstock.

De politie van de Duitse stad Leipzig waarschuwt vrouwen om er niet meer alleen op uit te trekken als ze een blokje willen gaan lopen. Afgelopen donderdag werd een loopster verkracht en vervolgens in elkaar geslagen in het park Rosental en de dader is nog niet gevonden. Maar de burgemeester van de stad vindt het advies van zijn korps hallucinant: "Het antwoord moet zijn: meer politie op straat en in de parken."

De vrouw - een vijftiger - had ernstige verwondingen en moest onmiddellijk geopereerd worden. De aanval gebeurde op klaarlichte dag, om half tien 's morgens. Volgens het slachtoffer was de dader een zuiders type van gemiddelde grootte, potig, met donker haar en een korte, onverzorgde baard. De vrouw schat zijn leeftijd tussen 25 en 35 jaar.



Er kwamen verscheidene tips binnen na de feiten, maar tot dusver heeft de politie geen verdachte op het oog. In afwachting maanden de ordediensten de inwoners dus aan voorzichtig te zijn, zeker in het park zelf. "Als je wil joggen, trek je er beter met zijn tweeën op uit. En als je iemand inhaalt, kijk je best nog even over je schouder", klonk het onder meer.



Burgemeester Burkhard Jung is het daar echter niet mee eens. "Het antwoord van de staat op deze onvoorstelbare overvallen moet zijn: meer politie op de straten en in de parken, zoals ik het al jaren vraag. We willen toch allemaal in een stad leven waarin vrouwen ook alleen in het park kunnen gaan lopen, waarin iedereen zich veilig op straat kan begeven? En daarvoor hebben we meer zichtbare politie nodig."