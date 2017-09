"Trump wil bescherming jonge immigranten opheffen"

TK

President Donald Trump wil de beschermde status van honderdduizenden immigranten die als kind illegaal in de Verenigde Staten zijn binnengekomen, opheffen. Hij maakt zijn besluit morgen bekend, maar wil de uitvoering ervan zes maanden uitstellen.

Zo wil hij het Congres de gelegenheid geven het verblijf van de jonge immigranten alsnog een wettige basis te geven. Dat melden Amerikaanse media, waaronder de website Politico en de zender CNN, op basis van ingewijden.



Het gaat naar schatting om 800.000 zonen en dochters van illegale immigranten die als kind door hun ouders zijn meegenomen naar de VS. Ze zijn daar opgegroeid en naar school gegaan, werken en betalen belasting en hebben geen ander vaderland. Trumps voorganger Barack Obama gaf deze 'dreamers' (dromers) in 2012 per decreet een verblijfsvergunning.



De beslissing om de bescherming op te heffen stuit op enorm veel protest bij Democraten. Ook veel Republikeinen in het Congres vinden het een veel te drastische beslissing. CEO's als Mark Zuckerberg riepen de president al op om van gedachte te veranderen. Trump staat echter onder druk om conservatieve kiezers tevreden te houden, aan wie hij krachtige maatregelen tegen illegale immigratie heeft beloofd. Met uitstel van de uitvoering legt hij de bal weer bij het Congres.