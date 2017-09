Verdachte ontvoering Franse Maëlys (9) opnieuw opgepakt en in verdenking gesteld

Bewerkt door: ib

4/09/17

Zes dagen na de mysterieuze verdwijning is er nog altijd geen spoor van Maëlys (9). © AFP & RV.

Een man is gisteren in Frankrijk in verdenking gesteld en in voorlopige hechtenis geplaatst in het onderzoek naar de verdwijning van een negenjarig meisje. Het zou gaan om een van de twee mannen die eerder al eens opgepakt werden maar vervolgens weer vrijgelaten, zo melden verschillende Franse media deze nacht.