Geen vuurwerk tijdens televisieduel Merkel en Schulz: "Saaiste campagne in jaren"

4/09/17 - 01u30 Bron: Belga

Angela Merkel en Martin Schulz tijdens het televisiedebat. Volgens waarnemers is het de "saaiste verkiezingscampagne in jaren." © getty.

Waarnemers zijn het er al enkele weken over eens: de campagne voor de Duitse parlementsverkiezingen van 24 september is de saaiste in jaren: de christendemocratische CDU/CSU van kanselier Angela Merkel ligt comfortabel op kop in de peilingen en de sociaaldemocratische SPD van uitdager Martin Schulz trappelt ter plaatse en ligt een straatlengte achter. Schulz hoopte vooraf dat het televisieduel van zondagavond voor een ommekeer zou kunnen zorgen, maar die hoop bleek ijdel. Het treffen leverde nauwelijks vuurwerk op.

SPD-leider Martin Schulz na afloop van het debat. © epa. Peilingen van de zenders ARD en ZDF gaven Merkel als winnaar. Bij ARD haalde ze het duidelijk met 55 tegen 35 procent. Bij ZDF was het verschil veel minder uitgesproken: 32 procent voor Merkel, 29 procent voor Schulz. Over het algemeen leefde na het iets meer dan anderhalf uur durende debat, dat behalve op ARD en ZDF ook op RTL en Sat.1 te volgen was, trouwens de indruk dat veel thema's onaangeroerd waren gebleven. Wie van beide kanselierskandidaten iets wilde vernemen over hun standpunten inzake onderwijs, energie of klimaat, bleef op zijn honger zitten. Merkel had vooraf ook haar veto uitgesproken tegen een tweede duel.



Schulz toonde zich al meteen van zijn beschaafde kant door zijn uitspraak te relativeren als zou de in zijn ogen inhoudsloze campagne van Merkel een "aanslag op de democratie" zijn. Dat was een te "harde" formulering op het partijcongres van de SPD geweest. Hij zou die niet meer herhalen. Duidelijk was Schulz wel toen hij ervoor pleitte de toetredingsonderhandelingen van de Europese Unie met Turkije dadelijk stop te zetten. Merkel stelde zich op dat vlak terughoudender op en zei dat een dergelijke beslissing niet alleen aan Duitsland, maar aan alle EU-lidstaten toekomt. Lees ook Merkel: "Turkije mag geen lid van de Europese Unie worden"

