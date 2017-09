Merkel: "Turkije mag geen lid van de Europese Unie worden"

TT

Merkel en haar uitdager Martin Schulz tijdens het tv-debat vanavond. © afp.

Turkije De Duitse bondskanselier Angela Merkel vindt dat Turkije geen lid van de Europese Unie mag worden. Persoonlijk gelooft ze ook nooit dat het land ooit lid zál worden. Ze beloofde in een rechtstreeks verkiezingsdebat met haar uitdager Martin Schulz dat ze haar Europese collega's zal proberen te overtuigen de toetredingsgesprekken met Turkije definitief af te blazen.

Schulz verklaarde als eerste dat hij als hij bondskanselier zou worden, de toetredingsgesprekken met Turkije zal stopzetten. Daarop antwoordde Merkel dat het ook haar persoonlijke overtuiging is dat Turkije nooit een EU-lidstaat zal zijn, en dat ze dat ook liever niet heeft. "Ik zie dat niet gebeuren, en ik heb ook nooit geloofd dat het zou gebeuren. Ik zal daarover spreken met mijn Europese collega's om te kijken of we een gezamenlijk standpunt kunnen innemen en de toetredingsgesprekken kunnen stopzetten", beloofde Merkel het Duitse kiespubliek.



Volgens de bondskanselier is het enkel nog maar de vraag wie als eerste de deur zal sluiten, Turkije of de EU. Gesprekken over een toekomstige eventuele toetreding tot de EU startten in 2005, maar liggen al sinds maanden stil door de recente politieke evolutie in Turkije.



De spanningen tussen Duitsland en Turkije, twee cruciale NAVO-bondgenoten, nemen de laatste weken fel toe. Turkije heeft een aantal Duitse staatsburgers gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep van vorig jaar, maar volgens Duitsland gaat het louter om een politieke beslissing.



De laatste arrestaties vonden pas afgelopen donderdag plaats. In totaal zitten nu twaalf Duitsers vast, van wie vier ook de Turkse nationaliteit hebben.



Duitsland trekt op 24 september naar de stembus voor nieuwe bondsverkiezingen. Merkel, die in de peilingen een comfortabele voorsprong heeft uitgebouwd op haar sociaal-democratische uitdager, kan als ze wint aan een vierde ambtstermijn beginnen.