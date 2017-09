Pijnlijk: Duitse sociaaldemocraten roepen zichzelf al uit tot debatwinnaar, een halve dag op voorhand

TT

Duitse verkiezingen Vanavond vindt op vier Duitse tv-zenders tegelijkertijd het eerste en enige debat plaats tussen Angela Merkel (CDU) en haar sociaal-democratische uitdager Martin Schulz (SPD). Maar de partij van die laatste besloot niet te wachten op het debat, en plaatste vannacht al een link online waarin hij als winnaar werd uitgeroepen.

Martin Schulz.

Wie tussen middernacht en 7 uur vanochtend op Google informatie opzocht over het tv-debat, kreeg als eerste een gesponsorde link te zien naar de website van de SPD, met als titel 'TV-duel: Merkel verliest duidelijk van Martin Schulz'.



Een moedige veronderstelling, aangezien het debat met Merkel pas vanavond plaatsvindt.



Het was een partijgenoot van Angela Merkel die een screenshot van de ontdekking op Twitter plaatste. "Onze bescheiden socialisten: Schulz staat al vast als winnaar, dat noem ik nu 'respect'", zei hij sarcastisch.



De SPD verontschuldigde zich na de ophef die over het manoeuvre was ontstaan, maar stak de schuld op een "dienstaanbieder" die een "pijnlijke fout" had gemaakt. "Dit is niet onze stijl."



Die verontschuldiging was niet naar de zin van de CDU, de partij van bondskanselier Angela Merkel. Armin Laschet, minister-president van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, tweette dat "jullie de 'dienstaanbieder' de tekst met het uitroepen van de winnaar toch gegeven moeten hebben?".



Het tv-debat wordt sinds 20.15 uur vanavond gelijktijdig uitgezonden op ARD, ZDF, RTL en SAT.1. De rechtstreekse uitdaging met Merkel wordt gezien als Schulz' laatste kans iets van zijn grote achterstand goed te maken voor de verkiezingen van 24 september. De huidige bondskanselier staat al maandenlang op ongeveer 15 procentpunt voorsprong ten opzichte van de SPD.