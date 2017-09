Spectaculaire uitbraak: 96 gevangenen ontsnappen via dak in Ivoorkust

Bewerkt door: ESA

3/09/17 - 17u07 Bron: Belga

In Ivoorkust ontsnapten 96 gevangenen uit hun cellen via het dak. Dat zegt een gerechtelijke bron.

De gevangenen ontsnapten tussen 5 en 6 uur 's ochtends. Ze ontsnapten uit hun cellen via het dak.



Het is niet voor het eerst dat gedetineerden er uit hun cel vandoor gaan in Ivoorkust. Op 6 augustus nog ontsnapten vijf gevangenen uit de gevangenis van Gagnoa. Vier bewakers en een burger werden aangehouden omdat ze verdacht worden van medeplichtigheid. Op 8 augustus ontsnapten nog twintig mensen uit het justitiepaleis van Abidjan, in volle centrum van de stad, nadat ze agenten aanvielen.