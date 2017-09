India benoemt vrouw tot minister van Defensie: "Geweldige boodschap voor alle landen die India als model nemen"

Door: redactie

3/09/17 - 16u51 Bron: Belga

Nirmala Sitharaman heeft vandaag de eed afgelegd als minister van Defensie. © Reuters.

De Indiase premier Narendra Modi heeft een vrouw aan het hoofd van het ministerie van Defensie benoemd, een primeur voor deze sleutelpost. Nirmala Sitharaman was tot dusver staatssecretaris voor Handel.

De benoeming komt op een ogenblik dat de spanningen met China rond een plateau in de Himalaya en met Pakistan rond Kasjmir voortduren. De Indiase regering telt nu zes vrouwen, onder wie Sushma Swaraj op Buitenlandse Zaken.



"Het veiligheidscomité (van vier ministers) van de regering heeft nu twee vrouwen, en zij zullen op gelijke voet met de mannen over de veiligheidskwesties van het land beslissen", zei Sitharaman op de Indiase televisiezender News18. "Het is een geweldige boodschap voor alle landen die India als model nemen", voegde ze eraan toe.



De regeringsherschikking, die nog een twaalftal andere, minder belangrijke posten betrof, wordt als een voorbereiding op de algemene verkiezingen van 2019 beschouwd.