Dodelijke drugsepidemie grijpt om zich heen: aantal doden door fentanyl verdubbeld in VS

Verenigde Staten In de VS zijn vorig jaar dubbel zoveel doden gevallen door een overdosis synthetische opioïden zoals fentanyl dan in het jaar 2015. Het totale aantal doden door een overdosis drugs steeg met 21 procent tot 64.070. De alarmerende cijfers bevestigen een jarenlang trend die de VS niet onder controle lijkt te krijgen. Dat schrijft The Guardian.

Volgens het National Center for Health Statistics stierven er in 2016 64.070 mensen aan een overdosis drugs, 21 procent meer dan het aantal van 52.898 van het jaar ervoor. Daarmee zijn drugs een grotere killer dan het verkeer en wapengeweld, waarbij elk jaar ongeveer 34.000 doden vallen.



Vooral het aantal doden als gevolg van een overdosis fentanyl is fors gestegen. Fentanyl is een zware pijnstiller die normaal gezien in ziekenhuizen wordt gebruikt, bijvoorbeeld tijdens operaties, omdat ze snel en effectief werkt. Sinds enkele jaren wordt het middel echter ook illegaal gebruikt, vaak door mensen die verslaafd zijn geworden aan pijnstillers.



Samen met andere synthetische opioïden was fentanyl verantwoordelijk voor meer dan 20.000 doden per jaar, meer dan het dubbel van de 9.945 doden in 2015. Aan een overdosis heroïne stierven 15.446 mensen, aan gewone opioïdemedicijnen 14.427. Lees ook Tienjarig jongetje is jongste slachtoffer van fentanylcrisis in VS

