Italiaanse politie houdt vier migranten aan voor verkrachting op strand in Rimini

3/09/17

De Italiaanse politie heeft vier mensen opgepakt, drie minderjarigen en een man van 20, in verband met een dubbele verkrachting op een strand aan een resort in Rimini.

De vier worden ervan beschuldigd dat ze op 26 augustus 's ochtend vroeg een Pools koppel hebben aangerand. Ze sloegen de man in elkaar, waarna ze zijn echtgenote verkrachtten. Ze zouden daarna ook een Peruviaanse transgenderprostituee hebben verkracht.



De Italiaanse politie heeft in een tweet laten weten dat ze de vermoedelijke leider van de bende heeft opgepakt aan het treinstation van Rimini. "Hij probeerde te vluchten met de trein."



Het zou gaan om de 20-jarige Guerlin Butungo uit Congo. Twee andere verdachten zijn twee broers uit Marokko van 15 en 16 jaar oud. Ze gaven zichzelf zaterdag aan bij de polite. Zij hielpen de agenten de twee andere oppakken. De vierde dader is een 17-jarige Nigeriaan, die zaterdag al kon worden gearresteerd.