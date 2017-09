Rusland woedend op sluiting consulaat in VS: Moskou beschouwt het als "een vijandige daad"

Bewerkt door: ESA

3/09/17 - 14u21 Bron: Belga

© ap.

Rusland heeft geëist dat de VS terugkomen op hun beslissing om de Russische diplomatieke lokalen te sluiten. Moskou benadrukt dat als Washington dat niet doet, de VS de enige verantwoordelijke zijn voor de verslechtering van de relatie tussen beide landen.

"We beschouwen wat is gebeurd als een vijandige daad en een zware schending van het internationaal recht", zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in een mededeling.



"We roepen de Amerikaanse autoriteiten op om zich te herpakken en onmiddellijk de Russische eigendommen terug te geven. Als dit niet gebeurt zullen de VS de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de verslechtering van de relatie tussen de twee landen."



Gisteren moest Rusland zijn consulaat in San Francisco en twee diplomatieke lokalen in New York en Washington evacueren, zodat Amerikaanse agenten die konden onderzoeken en sluiten.