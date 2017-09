Meer dan 10 soldaten gedood in Somalië

Bewerkt door: ESA

3/09/17 - 13u37 Bron: Belga

Archiefbeeld van Somalische soldaten. © epa.

Meer dan tien Somalische soldaten zijn gedood toen hun militaire basis in het zuiden van het land aangevallen werd door islamrebellen van al-Shabaab. Dat is vernomen van bronnen bij de ordediensten.

Volgens diezelfde bronnen lieten de rebellen een vrachtwagen gevuld met explosieven ontploffen aan de hoofdingang van het kamp, om zo een bres te slaan langs waar ze binnen konden. "Er was vanochtend een aanval op een militaire basis in Bulogadud. Daarbij vielen slachtoffers en tien soldaten zouden gedood zijn. De basis is echter opnieuw in handen van de militairen", zei een verantwoordelijke voor de veiligheid in de regio aan AFP.



Volgens inwoners van een aanpalend dorp heeft al-Shabaab momenteel de controle over het kamp en zijn de rebellen er vertrokken nadat ze het in brand hadden gestoken.