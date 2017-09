Deze duif vloog dagelijks gevangenis binnen. Tot politie ontdekte waarom

Door: redactie

3/09/17 - 14u08 Bron: The Independent, Twitter

© Thinkstock.

Agenten in Argentinië hadden onraad geroken toen ze elke dag een duif de gevangenis in en uit zagen vliegen. Toen ze erin slaagden het beestje neer te schieten, deden ze een bijzondere ontdekking. De vogel had een soort van rugzakje aan met daarin 7,5 gram cannabis, 44 verdovende pillen en een USB-stick.

De Argentijnse politie schoot het diertje neer toen het een gevangenis in Santa Rosa, La Pampa binnenvloog. De agenten zagen ze hoe een klein zakje aan zijn pluimen was genaaid, met daarin heel wat verboden middelen voor gevangenen.



Een bron in de gevangenis verduidelijkte aan de lokale krant Clarin: "De duif had een klein stukje stof in de vorm van een rugzakje op zich. Daarin zaten heel wat drugs, maar ook een usb-stick."



In 2013 rolde de politie een bende op die op een gelijkaardige manier handelde. Drie gevangenen werden toen gearresteerd. De daders gebruikten 15 duiven die wel tot 15 uitstapjes per dag maakten. Het is een vaak gebruikte methode van delinquenten in Buenos Aires om drugs binnen te smokkelen.