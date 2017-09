Bom uit Tweede Wereldoorlog in Frankfurt succesvol ontmanteld

SPS/TT

Duitse explosievenexperts hebben in Frankfurt succesvol een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld. Voordat de werkzaamheden aan de bom begonnen, werd een groot deel van de stad geëvacueerd. Het ging met 60.000 inwoners om de grootste evacuatie in decennia in Duitsland.

Bijna 2,5 uur later dan gepland waren explosievendeskundigen deze namiddag begonnen met het onschadelijk maken van een zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog in Frankfurt. De evacuatie van 60.000 inwoners is de grootste in decennia in Duitsland.



Ook patiënten van twee ziekenhuizen en bewoners van tien bejaardentehuizen zijn elders ondergebracht, net als alle medewerkers van de Duitse Centrale Bank, waar 70 miljard euro aan goudreserve opgeslagen ligt. Het openbaar vervoer ligt bijna heel de dag plat en het luchtruim is deels afgesloten. Of vliegtuigen kunnen landen op de luchthaven van Frankfurt hangt onder meer af van de wind.



Meer dan 60.000 inwoners moesten wegens het ontploffingsgevaar tijdelijk hun huis uit. Dat zou voor het middaguur moeten gebeuren, maar niet iedereen was voor die tijd weg. De politie arresteerde één burger die ook na herhaalde sommaties niet wilde vertrekken. Meer dan 1.000 medewerkers van de hulpdiensten leidden de evacuatie in goede banen. Burgers werden in het beursgebouw opgevangen.



Voor het demonteren van de ontsteking van de bom uit de Tweede Wereldoorlog is vier uur uitgetrokken. In het 1.800 kilo wegende projectiel, dat op een bouwterrein werd aangetroffen, zit 1.400 kilo springstof.



De bom werd dinsdag gevonden tijdens bouwwerkzaamheden in stadsdeel Frankfurt-Westend, net buiten het centrum. Het gaat volgens Bild om een 1.800 kilo zware bom van het type HC-4000 met 1.400 kilo springstof. Elk jaar wordt in Duitsland meer dan 2.000 ton aan springklare bommen en munitie gevonden. Ongeveer 15 procent van de 1,5 miljoen ton bommen die de Amerikanen en de Britten tussen 1939 en 1945 op Duitsland gooiden, is nooit ontploft.



Niemand mag in een perimeter van anderhalve kilometer rond de bom blijven tijdens de operatie waarbij het oorlogstuig onschadelijk wordt gemaakt.