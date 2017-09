Grootschalige evacuatie Frankfurt gestart voor weghalen oorlogsbom

SPS

3/09/17 - 08u01 Bron: Belga

© afp.

In Frankfurt is in alle vroegte de grootste evacuatie van na de Tweede Wereldoorlog begonnen. Meer dan 60.000 inwoners moeten hun woning ten laatste om 8 uur verlaten hebben. Daarna zal een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk worden gemaakt. De evacuatie is de grootste in decennia in Duitsland.