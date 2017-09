Lidia maakt zeven doden in Mexico

Door: redactie

Tropische storm Lidia heeft in Mexico zeven doden geëist op het schiereiland Neder-Californië. Dat hebben de lokale autoriteiten gisteren gemeld.

Vijf mensen kwamen om in de badplaats Cabo San Lucas. Volgens de meteorologische diensten zou Lidia aan kracht beginnen afnemen.



Lidia zorgde woensdag in Mexico-stad voor hevige regens, waardoor op veel plaatsen overstromingen ontstonden en op de luchthaven vluchten geannuleerd moesten worden. In hartje hoofdstad ontstond ook een grote grondverzakking, met een put van zeven meter diep en tien meter diameter tot gevolg.