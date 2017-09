Echtgenote van Venezolaanse oppositieleider mag niet naar Europa reizen

Door: redactie

3/09/17 - 05u37 Bron: Belga, Twitter

Mensenrechtenactiviste Lilian Tintori op een persconferentie gisteren in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. © epa.

Het paspoort van Lilian Tintori, de echtgenote van een Venezolaans oppositieleider, is gisteren in beslag genomen net voordat ze met de voorzitter van het Venezolaanse parlement zou afreizen naar Europa om daar onder andere de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel te ontmoeten.

Nous attendons Lilian Tintori en Europe. L'opposition vénézuélienne doit rester libre. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) Sat Sep 02 00:00:00 MEST 2017 Lamentable la prohibición de la salida a @liliantintori. Pueden encerrar a las personas pero no a los ideales. Libertad para Venezuela. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) Sat Sep 02 00:00:00 MEST 2017

"Het is me verboden om het land te verlaten. De dictatuur tracht te verhinderen dat we een belangrijke internationale rondreis maken", aldus Tintori, echtgenote van oppositieleider Leopoldo Lopez, in een tweet.



Korte tijd daarvoor had Julio Borges, voorzitter van het Venezolaanse parlement, de enige instelling die gecontroleerd wordt door de oppositie, via Twitter aangekondigd dat hij in de komende dagen de Franse president Emmanuel Macron zal ontmoeten, alsook de Duitse, Spaanse en Britse regeringsleiders Angela Merkel, Mariano Rajoy en Theresa May.



Macron reageerde gisteravond via Twitter. "We verwachten Lilian Tintori in Europa. De Venezolaanse oppositie moet vrij blijven."



Ook de Spaanse premier Rajoy reageerde op Twitter: "Het verbod om te vertrekken voor Lilian Tintori is betreurenswaardig. Mensen kunnen opgesloten worden, maar idealen niet. Vrijheid voor Venezuela".