Bliksem slaat in op festival in Frankrijk: 15 gewonden

Door: redactie

3/09/17 - 01u23 Bron: Belga, Stuttgarter Nachrichten

© Thinkstock.

Vijftien mensen zijn gisteren gewond geraakt door een blikseminslag op een festivalterrein in Azerailles in de buurt van Nancy, in de Franse regio Grand Est. Twee mensen zouden direct door de bliksem getroffen zijn en verkeren in levensgevaar, zo melden Franse media.