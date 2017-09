VIDEO: "Blijf van mijn schriftje of ik schiet!"

Door: redactie

3/09/17 - 00u12 Bron: Fox 59, 13 News Now

© Youtube/Freep.com.

video Het begin van het nieuwe schooljaar kan een stressvolle tijd zijn. Dat geldt zeker ook voor deze vrouwen uit de Amerikaanse stad Novi in de staat Michigan die zo graag het laatste schoolschriftje in de rekken van de supermarkt Walmart wilden dat ze ervoor wilden vechten. De situatie ontaardde zodanig dat een van de vrouwen uiteindelijk een geladen geweer trok.



In een filiaal van de Amerikaanse supermarktketen Walmart tilde een vrouw afgelopen maandag het concept 'chickfight' naar een hoger niveau.

De chickfight was uitgebroken tussen enkele vrouwen die allemaal dezelfde interesse hadden opgevat voor het laatste schriftje in de rekken.



Het incident begon toen twee vrouwen tezelfdertijd naar het laatste schriftje grepen. Ze moesten er allebei zeer hun zinnen op hebben gezet, want wat begon als een discussie ontaardde in een gevecht.



Volgens ooggetuigen deelden ze enkele klappen uit en wanneer een van de vrouwen aan het haar van de jonge vrouw op haar knieën begint te trekken, trekt de moeder van dat meisje een geladen geweer en richt het op de vrouw die haar dochter belaagt. Op het filmpje is te zien hoe de omstaanders op dat moment van de vrouwen weglopen.



Volgens de plaatselijke politie is de vrouw rechtmatig in bezit van het vuurwapen en trok ze het wanneer de andere vrouw haar dochter niet losliet. Onderzoek op basis van beveiligingsbeelden zal moeten uitwijzen of het hier om wettige zelfverdediging gaat of er klacht zal worden neergelegd tegen haar of de andere vrouwen.