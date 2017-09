Medewerker Amazon stuurt haar verlovingsring per ongeluk naar een klant

Bewerkt door: aja

2/09/17 - 19u15 Bron: The Guardian

© thinkstock.

Je verlovingsring kwijt spelen is één van de ergste dingen die een vrouw kan meemaken. Je wil het kostbare juweel dan ook zo snel mogelijk terug. De Britse Tatiana Fernandez was aan het werken in een magazijn van de online winkel Amazon in Gourck nabij Glasgow. Toen ze na enkele uren naar haar vingers keek, zag ze dat haar verlovingsring weg was.

Tatiana Fernandez werkt samen met haar man Stuart O'Neil in een magazijn van Amazon. Toen ze haar verlovingsring niet meer terugvond, zocht het koppel samen met enkele collega's naar het kostbare juweel. Die zoektocht leverde niets op.



"Toen ik me realiseerde dat mijn verlovingsring weg was, ging ik door een hele reeks aan emoties: van verdriet tot kwaad zijn op mijzelf. Ik dacht echt dat ik de ring nooit meer zou terugzien", vertelt de verloofde Fernandez.



Wat ze toen nog niet wist, was dat de ring in een doos met kinderboeken was terechtgekomen. Die doos had Fernandez ingepakt en opgestuurd naar een klant in Manchester, meer dan driehonderd kilometer verwijderd van hun woonplaats.



De klant, genaamd Stephenie Healiss, kreeg de doos een paar dagen later bij haar thuis aan. Al vlug zag ze de ring. "Ik was verrast maar ik wist dat de ring een emotionele waarde moest hebben. Uit ervaring weet ik dat zoiets niet kan vervangen worden." Ze nam dan ook contact op met Amazon.



Fernandez kon haar geluk niet op toen haar leidinggevende kwam vertellen dat een klant haar ring had gevonden. "Ik ben zo opgelucht en ik wil de vriendelijke klant dan ook heel graag bedanken."



Healiss is blij dat de ring terug bij de eigenaar is terechtgekomen. "Ik wens Tatiana en Stuart het allerbeste toe."