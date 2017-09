"Elke keer hij haar uit de groencontainer liet, smeekte ze hem om een knuffel"

Koen Van De Sype

Het gebeurde 25 jaar geleden, maar ze raakte er nooit overheen. De Britse Stephanie Slater was 25 toen ze ontvoerd werd door moordenaar Michael Sams. Hij verkrachtte haar, bond haar vast en stopte haar 8 dagen in een groencontainer. Daar mocht ze alleen uit om te eten. "Eén ding heeft ze nooit begrepen over die beproeving", aldus Stacey Kettner, die eergisteren liet weten dat haar beste vriendin gestorven is, 11 dagen nadat ze te weten kwam dat ze kanker had. "Ondanks wat hij haar aandeed, smeekte ze hem om een knuffel elke keer hij haar uit haar krappe cel liet."

Daar moest ze eerst een boodschap inspreken om losgeld te vragen aan haar werkgever. Daarna reed hij haar naar een magazijn in Nottinghamshire, waar hij werkte als gereedschapsmaker. Daar aangekomen kleedde hij haar uit, bond hij haar vast en verkrachtte hij haar op een vuile matras. "Ik voelde me zo hulpeloos", schreef ze daarover. "Ik hoorde hem ondiep ademen vlakbij mijn gezicht."



Zware stenen

Daarna kwam de krappe container. Daar moest ze in gaan zitten, geboeid aan handen en voeten. Hij dreigde dat als ze bewoog, ze verpletterd zou worden door zware stenen die boven haar cel hingen. Een schrikdraad ernaast zou haar vervolgens elektrocuteren. Elke dag bezocht hij haar en dan bracht hij warme schoenen mee voor haar koude voeten, voedsel en chocolade. Hij vertelde ook over een vriend die van plan was haar te doden. Maar hij verzekerde haar dat hij dat niet zou toelaten. (lees hieronder verder) © rv.

Het losgeld werd uiteindelijk betaald en haar ontvoerder bracht haar zoals beloofd terug, naar de straat waar ze met haar adoptieouders woonde. Sams kon uiteindelijk gevat worden toen zijn derde vrouw zijn stem herkende op een geluidsband die in het BBC-programma 'Crimewatch' werd afgespeeld. Hij werd niet alleen veroordeeld voor de ontvoering van Stephanie, maar ook voor de kidnapping en moord op Julie Dart (18) in juli 1991. Hij doodde die laatste omdat ze geprobeerd had om te ontsnappen.



Angstaanvallen

De daaropvolgende periode had Stephanie het heel moeilijk. "Ik douchte drie keer per dag en ging twee keer per dag in bad. Ik schrobde mijn huid tot die bloedde. Ik had lang haar, maar dat knipte ik af omdat hij het had aangeraakt", vertelde ze. 10 jaar geleden onthulde ze dat ze nog altijd verlammende angstaanvallen had. Desondanks werkte ze samen met de politie om de omstandigheden te verbeteren waarmee vrouwelijke slachtoffers van misdrijven behandeld werden. De politie van West Midlands roemde haar eergisteren om haar "moed en dapperheid".