Indiase dokter gearresteerd na dood van minstens 60 baby's in ziekenhuis

2/09/17 - 14u37 Bron: Belga

Familieleden rouwen om het verlies © ap.

De politie heeft in het noorden van India een dokter gearresteerd die in verband wordt gebracht met de dood van tientallen baby's in een staatsziekenhuis in augustus.

In het BRD Medical College in Gorakhpur in de staat Uttar Pradesh kwamen tussen 10 en 14 augustus minstens zestig kinderen om het leven bij complicaties als vroeggeboorte, hersenontsteking en zuurstoftekort.



Kafeel Khan was in het ziekenhuis verantwoordelijk voor de behandeling van hersenontsteking en werd in augustus ontslagen. "Hij werd zaterdag gearresteerd wegens plichtsverzuim", zegt politiechef Amit Pathak.



Khan is de derde persoon die in de zaak gearresteerd wordt. Voormalig ziekenhuishoofd Rajiv Mishra en zijn echtgenote Poornima zitten momenteel in de cel op aanklacht van nalatigheid. Lees ook "60 kinderen gestorven in Indiaas ziekenhuis door gebrek aan zuurstof"