Na verdwijning Maëlys (9): twee opgepakte mannen opnieuw vrij

Frankrijk De twee mannen die werden gearresteerd in verband met de verdwijning van een negenjarig meisje in Frankrijk zijn terug op vrije voeten. Dat melden verschillende media. Maëlys wordt al negen dagen gezocht nadat ze verdween op een trouwfeest in het Franse departement Isère. Volgens AFP gaat het onderzoek voort.