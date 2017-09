Zuid-Korea voert capaciteit raketten op

Door: redactie

2/09/17 - 09u22 Bron: Belga

© epa.

Zuid-Korea heeft bekendgemaakt dat het de capaciteiten van zijn verdedigingsraketten gaat opvoeren. Het land doet dit als reactie op de recente raketlanceringen van buur Noord-Korea.

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Zuid-Koreaanse evenknie Moon Jae beslisten tijdens een telefoongesprek gisteren om de bilaterale richtlijnen over Seoels raketprogramma te herzien.



"De twee leiders kwamen in principe overeen om de afweercapaciteit van Zuid-Korea te versterken, en dat om een antwoord te kunnen bieden aan provocaties en bedreigingen van Noord-Korea", luidde het in een verklaring.



Een bilaterale overeenkomst met de VS bepaalt dat Zuid-Koreaanse raketten momenteel een bereik hebben van 800 kilometer en een vracht hebben van maximum 500 kilogram. Seoel wil dat uitbreiden naar een ton.



Het Witte Huis specificeerde dat de twee leiders overeen zijn gekomen om "hun bondgenootschap te versterken door samenwerking op vlak van defensie en versterking van Zuid-Korea's afweercapaciteiten".



Trump gaf ook toestemming voor de geplande verkoop van miljoenen dollars aan Amerikaans militair materieel aan Zuid-Korea, aldus nog het Witte Huis.