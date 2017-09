Farc-rebellen starten nieuwe politieke partij in Colombia

Door: redactie

2/09/17 - 07u03 Bron: Belga

De linkse Farc-guerrilla in Colombia heeft officieel een politieke partij opgericht, na meer dan een halve eeuw van gewapende conflicten met de regering. "We willen samen met jullie een nieuw land bouwen", zei Farc-leider Rodrigo London in Bogota tegen duizenden aanhangers bij de voorstelling van de nieuwe partij. "Een land waarin niemand vervolgd of gedood wordt wegens anders denken."