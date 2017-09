Nooit meer in de file: vliegen we binnenkort in een drone naar het werk?

lva

Meerdere bedrijven zijn op dit moment druk in de weer om taxidrones op de markt te brengen. Wat ooit verre toekomstmuziek leek, komt nu telkens dichterbij. In de stad Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten zullen ze eind dit jaar tests uitvoeren met een bemanningsloze passagiersdrone. Dubai wil de pioniersstad zijn en de taxidrones als eerste invoeren.

De start-up Volocopter kreeg 25 miljoen euro van investeerders, onder andere de Duitse motormaker Daimler, om een drone te ontwerpen voor twee passagiers. De Volocopter 2X zou volgens een reclamevideo een snelheid halen tot 100 km/uur en tot 30 minuten kunnen vliegen. De veiligheid wordt gegarandeerd doordat er negen onafhankelijke batterijen in de Volocopter zitten.



Dubai test ook de Chinese Ehang 184 uit, eveneens een bemanningsloze drone, in dit geval voor één persoon. © Ehang.

Ook Uber wil de trein van de taxidrones niet missen en heeft een NASA-ingenieur onder de vleugels genomen om eveneens een model te ontwikkelen in het kader van "Project Elevate - een toekomst van 'on demand urban air transportation'".



En tenslotte is er nog Airbus, de Franse vliegtuigmaker, die momenteel aan een prototype met de naam Vahana werkt. Eind 2017 zullen ze eveneens met tests beginnen en in 2020 zou er een CityAirbus klaar moeten zijn om te vliegen. De CityAirbus zou vier tot zes mensen kunnen vervoeren.



Al deze bedrijven beogen elektrische toestellen, een groenere en stillere manier van transport, die het fileleed drastisch zal reduceren. De toestellen kunnen allemaal verticaal opstijgen en zijn dus ideaal voor in de stad. Door materialen te gebruiken zoals koolstofvezel kunnen ze de drones ook licht houden. © Airbus. © Airbus.

Prijskaartje Volgens de man bij Uber, Mark Moore, zal de prijs voor drie tot vier personen die een ritje delen "ongeveer dezelfde zijn als de prijs van een rit met UberX vandaag".

Hoe lang kan een taxidrone in de lucht blijven? Aangezien ze op batterijen zullen vliegen, stelt zich de vraag hoe lang de drone kan vliegen voor zijn batterij plat is. De Chinese Ehang vliegt momenteel 23 minuten. Dat klinkt niet slecht, maar de Amerikaanse Federal Aviation Administration stipuleert dat elk vliegtuig over 20 minuten extra brandstof moet beschikken voor noodgevallen. Dat zou betekenen dat de drone maar 3 minuten kan vliegen en dus niet lucratief kan zijn.



Mark Moore is optimistisch. Volgens hem wordt er zo veel technologische vooruitgang geboekt dat ze erop rekenen dat de batterijen in 2023 goed genoeg zullen zijn. In 2023 wil Uber 50 luchttaxi's in circulatie hebben.