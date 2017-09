Zoektocht naar buitenaards leven: sterke radiosignalen ontvangen

lva

Onderzoekers van het project van Stephen Hawking, 'Breakthrough Listen', hebben 15 sterke radiosignalen opgevangen uit een dwergsterrenstelsel dat 3 miljard lichtjaren van ons verwijderd is.

Dr Vishal Gajjar, een van de onderzoekers in het project naar buitenaards leven dat in 2016 van start ging, detecteerde op 26 augustus enkele 'fast radio bursts', of snelle radioflitsen die van een plek kwamen die bekend staat als FRB 121102 en zich bevindt in een dwergsterrenstelsel op 3 miljard lichtjaren van ons verwijderd. De plek werd in 2012 ontdekt, toen er ook snelle radioflitsen vandaan kwamen. De 15 nieuwe signalen die men ondertussen van dezelfde bron heeft opgevangen zijn helderder en hun frequentie is hoger dan de vorige signalen.



FRB 121102 is de enige locatie van waaruit de signalen zich herhaaldelijk voordoen die men sinds de start van het project heeft kunnen identificeren. Men heeft ondertussen al een 20-tal signalen gedetecteerd, maar omdat de signalen slechts enkele milliseconden duren en de telescopen telkens slechts een klein deel van de lucht kunnen waarnemen, kan men moeilijk bepalen waar de radioflitsen zich herhalen.



Er is heel weinig geweten over deze korte uitbarstingen van radiogolven. Volgens sommigen kunnen ze ontstaan uit zwarte gaten of roterende neutronensterren met extreem sterke magnetische velden. Een gewaagdere hypothese is dat de signalen bakens zijn van buitenaardse ruimteschepen.



"Of de snelle radioflitsen nu buitenaardse tekens zijn of niet, ons project verlegt grenzen en verricht baanbrekend onderzoek naar het universum", aldus Andrew Siemion, directeur van het Breakthrough Listen-project, waarvoor de Russische miljardair Yuri Milner 100 miljoen dollar ter beschikking stelde.