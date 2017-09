Naar school met een piekfijn kapsel, terug naar huis met een vogelnest

Door: redactie

2/09/17 - 00u32 Bron: Facebook, Daily Mail

© Facebook.

Markeisha Simien, een mama uit Louisiana in de Verenigde Staten, postte vorige week op Facebook heel trots enkele foto's van haar dochtertje aan het begin van de eerste schooldag.

De vijfjarige Charle-feigh droeg een nette beige jurk met plooien, witte sokjes met franjes en haar piekfijne kapsel was afgewerkt met een sjieke, rode strik, die assorti was met haar dasje. Ze was er helemaal klaar voor.



Toen Markeisha haar dochter weer van school ging afhalen, zag Charle-feigh eruit alsof ze ofwel in een knokpartij was beland, ofwel zich heel hard had verveeld. Van het kapsel schoot niets meer over. De vlecht waar haar moeder zo haar best voor had gedaan, was getransformeerd in een excentrieke verzameling haarplukken.



De voor en na foto's gingen viraal.