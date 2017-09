Vrij zware aardbeving in buurt van Rhodos

Door: redactie

1/09/17 - 19u26 Bron: Belga

© Google Maps.

Nabij het Griekse eiland Rhodos heeft zich vandaag een aardbeving voorgedaan, zo heeft het Europees aardbevingscentrum EMSC getweet.

De beving had een magnitude van 4,8 en deed zich om 18.48 uur Belgische tijd voor.



Het epicentrum bevond zich op 60 kilometer diepte, 51 kilometer ten zuiden van Rhodos en 10 kilometer ten zuiden van het Griekse eiland Lardos.



EMSC schat dat meer dan een half miljoen mensen in het gebied de schok hebben gevoeld. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade.