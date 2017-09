Gratis jodiumtabletten voor inwoners Aken uit angst voor Belgische kernramp

kv

DUITSLAND Inwoners van de Duitse stad Aken kunnen vanaf vandaag gratis jodiumtabletten bestellen via een website van de lokale overheid. Die wil dat de bevolking zich op die manier voorbereid op een eventuele kernramp in de Belgische kerncentrale van Tihange.

De inwoners van Aken maken zich al langer zorgen om de verouderde kerncentrale van Tihange. Berichten over scheurtjes in de centrale jagen de Duitsers dan ook de daver op het lijf.



Op haar website deelt het stadsbestuur mee dat Aken zich bevindt binnen een straal van 100 kilometer van de bewuste kerncentrale. "De Radioactieve Preventiecommissie beveelt daarom de verdeling van jodiumtabletten aan," luidt het, "indien er bij een ernstig ongeval met de kernreactor" radioactief jodium zou vrijkomen."



De autoriteiten beklemtonen dat de stad over een voldoende grote voorraad jodiumtabletten beschikt die verdeeld kan worden in geval van een kernramp. Eenmalig worden er nu tussen 1 september 2017 en 30 november 2017 ook gratis tabletten uitgedeeld. Lees ook Weer meer schildklierkankers rond kerncentrales Fleurus en Mol-Dessel

Schildklierkanker De tabletten kunnen schildklierkanker helpen voorkomen in geval van een radioactieve besmetting en zijn in de eerste plaats bestemd voor kinderen, moeders die borstvoeding geven en mensen jonger dan 45. Voor wie ouder is, zijn de risico's op bijwerkingen groter dan de kans om ooit schildklierkanker te krijgen.



Het stadsbestuur waarschuwt er nog voor dat de jodiumtabletten niet uit voorzorg mogen ingenomen worden, maar enkel indien de autoriteiten de bevolking daartoe oproepen.



"Enerzijds is er helemaal geen reden tot paniek, maar anderzijds willen we de risico's ook niet minimaliseren," zegt Markus Kremer, die de verdeling van de tabletten coördineert.

Protest De inwoners van Aken protesteren al langer tegen de scheurtjescentrale in Tihange. Met stickers op autobumpers en voor de ramen vragen ze de sluiting van de centrale en deze zomer vormden activisten een menselijke ketting van 90 kilometer lang langs de weg van Tihange tot Aken uit protest tegen de kernreactoren.



Volgens apotheker Gabriele Neumann was de vraag naar jodiumtabletten al toegenomen voor de stad haar distributieprogramma lanceerde. "Er was achttien maanden geleden vooral veel vraag naar toen Tihange verschillende keren stilgelegd en weer opgestart werd," vertelt ze.