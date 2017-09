Dit is het gezicht van de gruwelijke oorlog in Jemen

IVI

1/09/17 - 17u07 Bron: The New York Times, ABC, Al Jazeera

Buthaina is vier of vijf jaar oud en de enige van haar familie die de luchtaanval in Sanaa heeft overleefd. © Twitter / @fqadi .

Dit is Buthaina. Een meisje van vier of vijf jaar oud. Ze is het gezicht geworden van de brutale oorlog in Jemen. Buthaina is de enige overlevende van haar familie nadat een luchtaanval van de Arabische coalitie "per ongeluk" hun appartementsgebouw deed instorten.

"Per ongeluk". Dat is wat Saoedi-Arabië een dag na de luchtaanval liet weten. Volgens Saoedi-Arabië, leider van de coalitie die in Jemen tegen de sjiitische Houthi-rebellen vecht, ging het om een "technische fout". Die technische fout heeft aan veertien mensen het leven gekost. De commandant van de coalitie heeft zijn spijt betuigd voor het "onbedoelde incident" en de veroorzaakte "collateral damage". Lees ook De vergeten oorlog in Jemen: een heel land verscheurd tussen hongersnood en epidemie

Saoedi-Arabië schenkt 60 miljoen euro om cholera-epidemie in Jemen onder controle te krijgen, maar blijft wel verder bombarderen

Vergeten oorlog Onder die veertien slachtoffers zijn dus ook de acht familieleden van Buthaina. Haar vijf broers en zussen, haar ouders en een nonkel zijn allemaal omgekomen. Buthaina werd zwaargewond van onder het puin gehaald. Het meisje heeft een hersenschudding en schedelbreuk, ze kan haar ogen amper openhouden. Maar dokters zijn optimistisch: ze zal het wel halen.



De foto waar Buthaina haar oog probeert te openen, gaat ondertussen de wereld rond. Op sociale media delen mensen gelijkaardige foto's van zichzelf met de hashtag #I_Speak_For_Buthaina. Op die manier willen ze de gruwel van de Jemenitische oorlog onder de aandacht brengen. De oorlog in Jemen wordt ook wel "de vergeten oorlog" genoemd. #I_Speak_For_Buthaina: An international hashtag to condemn Saudis violence pic.twitter.com/5xPBHPOdXQ — Hamid (@HmdBayati) Stop the savsge #saudi aggression on #yemen#¿¿¿¿¿_¿¿¿_¿¿¿¿¿¿¿¿¿#¿¿¿¿¿_¿¿¿_¿¿¿¿¿¿_¿¿¿¿¿_¿¿_¿¿¿¿¿#I_speak_for_buthaina pic.twitter.com/87pMixGp8t — ¿gainst all odds¿¿¿¿ (@Yemen4ever4444)