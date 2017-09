President Trump mag uit acht prototypes kiezen voor zijn grensmuur

Bewerkt door: LB

De Amerikaanse douanedienst heeft vier bedrijven geselecteerd om betonnen prototypes te bouwen voor de grensmuur die president Donald Trump heeft beloofd te laten bouwen tussen de VS en Mexico.Volgende week zal de regering contracten sluiten met bedrijven die vier andere prototypes zullen maken uit andere materialen. Dat meldt Bloomberg.

De prototypes zullen in de buurt van het Californische San Diego, dicht bij de grens, gebouwd worden. De bouw begint volgende maand en zal dertig dagen duren. Elk prototype zal tien meter lang zijn en tussen vijf en tien meter hoog. De overheid zal een half miljoen dollar neertellen voor elk prototype.



Het testen van de vier betonnen prototypes zal ongeveer twee maanden in beslag nemen. Hoofd van de douanedienst Ronald Vitiello: "We onderzoeken dan de esthetiek van de muur, hoe doordringbaar die is, hoe bestand hij is tegen beklimmen. Daarna gaan we samenzitten met de bedrijven en de timing bespreken".



Op 27 juli maakte het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden geld vrij voor de bouw van de door president Donald Trump beloofde Mexicaanse grensmuur. Daarvoor wordt 1.6 miljard dollar vrijgemaakt. Dat moet nog door de Senaat worden goedgekeurd.